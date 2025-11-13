Варненци заведоха 13 дела срещу „зелената зона", решението за нея е от три години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във варненския административен съд са образувани 6 дела по жалби срещу въвеждането на „зелената зона".

От всички 13 образувани дела срещу „зелената зона", общо 3 дела са изпратени по подсъдност във Върховния административен съд (ВАС), 7 са прекратени или оставени без разглеждане, а в 3 от тях исканията са отхвърлени, съобщават от пресслужбата на институцията.

Жалбите са постъпвали поетапно, както от са нарушени.

Припомняме, че решението за зоната е взето по време на предходната администрация и е гласувано от състав на Общинския съвет още през 2022 г. С негово решение е поет дълг от 12 млн. лв., с които е извършена рехабилитация на уличната мрежа.

Най-голямо недоволство срещу платеното паркиране има в кв. "Чайка".