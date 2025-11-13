ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

Прокуратурата иска арест за мъж, хванат с 19 дози фентанил в село Михалково

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Районна прокуратура - Смолян ще поиска налагане на мярка „задържане под стража“ на мъж, арестуван с 19 свитъка с наркотично вещество, съобщиха за БТА от държавното обвинение. 52-годишният жител на Пловдив бе заловен във вторник в девинското село Михалково. По негови данни прахообразното вещество е фентанил.

Към момента той е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Привлечен е като обвиняем да държане на високорисково наркотично вещество. Откритите дози са изпратени за химически анализ. 

Делото за мярката ще бъде разгледано в Районен съд - Девин. 

