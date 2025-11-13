100-годишен парфюм на „Шанел" и праисторически бижута показват в Добрич

Праисторически бижута на възраст около 7000 години, традиционни пафти и колани, антични огледала, филигранни накити с гранулация и полускъпоценни камъни, съдове за парфюми и благовонни масла от различни епохи, разнообразни накити за глава и забрадки са подредени в изложбата „Изкуството да бъдеш жена – красота и стил през вековете", която е експонирана в Етнографската къща в Добрич. Показани са и други интересни принадлежности като лекарски комплекти, свързани с грижата за тялото и красотата.В изложбата намира място и емблематичният парфюм „Шанел". Експозицията проследява развитието на естетическите представи и женската идентичност от праисторическите времена до наши дни, като разкрива как стремежът към красота и лично изразяване е неизменна част от човешката култура.

„Тази изложба е посветена на вечния стремеж на хората към красота и индивидуалност – от първите украшения до модерните аксесоари", сподели Калояна Донева, уредник в отдел „Етнография" на Регионалния исторически музей в Добрич. Идеята за експозицията възниква в разговор между нея и археолога Десислава Христова, в търсене на връзката между археологията и етнографията – две науки, които изследват различни епохи, но се срещат в изследването на всекидневието и личния стил.

Изложбата се допълва от онлайн каталог и специална серия картички, представящи модните тенденции през XX и XXI век. Повечето от експонатите са част от фонда на музея – придобити чрез дарения и археологически проучвания.Посетителите могат да разгледат изложбата до 27 февруари в уютната атмосфера на Етнографската къща, където красотата и стилът на жената оживяват през вековете.