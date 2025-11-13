Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Благомир Коцев, депутатът все още е неизвестен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обвинителният акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев е внесен в съда. Той е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група, съобщи Софийска градска прокуратура (СГП).

На съд са предадени петима обвиняеми - Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, Ивайло Маринов, съсобственик на търговско дружество, и на действащ депутат, чието име или инициали не са споменати от прокуратурата.

Народния представител е от 51-во Народно събрание, става ясно от държавното обвинение.

В съда няколко пъти бе споменавано името на Асен Василев.

Прокуратурата цитира показания на свидетели, които говорят за Василев. Един от тях е Пламенка Димитрова. Тя твърди, че са й искани 15%, за да спечели обществена поръчка за доставка на храна.

"Процентът е поискан от Асен Василев. От Николай Стефанов и Кателиев разбрах, че парите ще бъдат предадени на Асен Василев", надгражда Пламенка Димитрова, която е печелила обществените поръчки за храна при Иван Портних от ГЕРБ и преди Коцев да стане кмет.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.