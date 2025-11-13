Хванаха 28 пияни и 10 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12- с над 1,2 на 1000, трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10, а шестима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

16269 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18775 водачи и пътници. Съставени са 5028 фиша и 714 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.