Бизнесмените братя Бобокови няма да ходят на делото си, ще го гледат без тях

Делото срещу братята Пламен и Атанас Бобокови ще тръгне по същество на 1 декември с разпит на свидетели, се разбра в Софийския градски съд.

Това става 5 години след началото на досъдебното производство и след 3 пъти връщане на прокуратурата. То ще се гледа в тяхно отсъствие. Те се възползват от законов текст, който казва, че когато подсъдимият е уведомен за делото, но не се яви без да посочи уважителна причина, то се гледа в негово отсъствие, но пък не може да прави възражение по разпитите на свидетелите.

Самият Пламен Бобоков днес не беше по тази причина, а в хода на заседанието и брат му Атанас поиска да бъде приложена и спрямо него тази възможност. Освен тях подсъдими са още бившият заместник-министър на околната среда Красимир Живков, Елена Христова, Васил Гоцев, Николай Миховски. Като Елена Христова и Николай Миховски също обявиха, че са съгласни делото да се гледа и когато те не присъстват. Шестимата са обвинени за участие в организирана престъпна група за внос и преработка на отпадъци, престъпления по служба и данъчни престъпления.

На предишното заседание имало предложение съдебният процес да се води по съкратена процедура, но днес Атанас Бобоков и неговият адвокат Илиян Василев настояха да бъде по общия ред, тоест да бъдат разпитвани всички свидетели, тъй като така най-пълно ще се изяснят обстоятелствата. Затова от декември до юни всеки месец ще има по няколко заседания с разпит на свидетели.