ВАС върна второ дело, свързано с конкурса за шеф на БНТ

СЕМ ще обжалва решение на Административния съд, тъй като не можел да изпълни правомощията си за избор на шеф на БНТ

В рамките на 3 седмици Върховният административен съд (ВАС) отмени второ определение на Административен съд София - област (АССО), свързано с конкурса за избор на генерален директор на БНТ. Със същото решение върховните магистрати връщат и второто дело на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Преди това със свое определение от 25 октомври ВАС е върнал на Административен съд - София област делото, което Сашо Йовков води като кандидат за шеф на националната телевизия. То стигна до ВАС, след като СЕМ обжалва становището на първата инстанция, но сега върховните магистрати й връщат делото пак да го гледа.

Какъв е новият казус?

Подобно дело до АССО е заведено и от Ирина Величкова, също кандидат в конкурса за генерален директор на БНТ. След като съдът спира производството до произнасяне на ВАС, Съветът за електронни медии обжалва решението му пред върховните магистрати.

Сега те приемат, че определението е неправилно, тъй като не е изяснен предметът на делото. Същевременно първоинстанционният съд не е посочил и правната разпоредба, въз основа на която е приел, че е налице основание за спиране на производството по делото.

Със сегашното определение на ВАС решението на АССО е отменено и делото е върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението на ВАС е окончателно.

Същевременно СЕМ обяви в официално становище, че ще обжалва решение на Административен съд София - област, който "спира СЕМ да осъществи законовите си правомощия за избор на генерален директор на БНТ". Още през лятото съветът обяви конкурс, който трябваше да приключи през октомври, но именно съдът спря провеждането му. Така настоящият директор Емил Кошлуков, чийто първи мандат изтече преди 3 години, продължава временно да управлява БНТ до избора на нов ръководител.

Според становището на СЕМ в рамките на по-малко от три месеца Административен съд София - област смени три пъти своето тълкуване относно правния характер на решението на СЕМ за откриване на нова процедура за избор на нов генерален директор на БНТ. "Съветът счита това не само за неправилно, но и опасно, както и за груба намеса в дейността му, която преминава вече всякакви разумни времеви срокове", пишат от СЕМ.

СЕМ заявява, че има противоречиви тълкувания на съда, а от страна на жалбоподателите се цели "шиканиране на процеса". "По този начин правомощията на СЕМ практически са иззети от съда и изборът за генерален директор за целия период на отлагане на тези производства се взима не от легитимно избрания Съвет за електронни медии, а от Административен съд – София област в различни негови състави", пише в становището.