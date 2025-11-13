Документални филми показват раждането на съвременните символи на Велико Търново

Историята на съвременните символи и емблеми на Велико Търново излиза на голям екран. Два специално изработени документални филма ще разкажат на публиката за паметника на Асеневци, аудиовизуалната програма „Царевград Търнов – звук и светлина" и Летния оперен фестивал „Сцена на вековете".

Кинолентите „Мечът и царете" и „Спектакли на бъдещето" ще бъдат представени при свободен вход на 14 и 15 ноември – прожекциите са в голямата зала на Общината от 16:00, 17:00 и 18:00ч., канят от местната управа.

Документалните филми са създадени и финансирани по Програма „Култура" 2025 на Община Велико Търново.

„Мечът и царете" разказва за създаването на монументалния паметник „Асеневци". Филмът разглежда паметника не само като физическа структура, но и като жив символ на паметта, идентичността и художествената непреходност. Основният разказ е на автора на величавата композиция – скулптора Крум Дамянов. Показани ще бъдат редки документални кадри от изглаждането на паметника и прилежащата паркова зона. Акцент е поставен и върху официалното откриване на монумента точно преди 40 години – на 16 ноември 1985 г. Филмът е проект на „Фул Муун Улф" с режисьор Антони Цонев, сценарист – Константин Цонев и оператор – Йордан Петров.

Документалният филм "Спектакли на бъдещето" е посветен на шоуто „Царевград Търнов – Звук и светлина" и Летния оперния фестивал „Сцена на вековете". Те са в основата на облика на съвременно Велико Търново като историческа и духовна столица на България. Продукцията е реализиран по проект на „УЕБЧЕФС" с оператори Константин Ангелов и Александър Македонски, който е и режисьор. Лентата проследява визионерството при създаването на „Звук и светлина" и "Сцена на вековете" и развитието през изминалите 40 години, превърнали ги в културен и туристически феномен.

На 14 ноември, петък, след прожекцията на двете документални ленти от 17,00 ч. в Голямата зала на Община Велико Търново ще има и среща с творческите екипи, реализирали двата проекта.