Осъдиха крадец от Кричим, обирал с черна маска и фенер с надпис "Полиция"

За 2 дни задигнал различни вещи от 2 къщи

Крадец от Кричим извършвал обирите си дегизиран с черна плетена маска с отвори за очите и устата, носел и фенер с надпис "Полиция". Това обаче не му помогнало много, защото бил задържан скоро след като извършил втората си кражба.

Първата е с дата 11 февруари т. г., когато той влязъл в къща в града и задигнал ръчен часовник и флашка. На следващия ден влязъл в друг имот и си тръгнал оттам с кожен портфейл, в който обаче нямало пари, и фенер с батерии. След задържането му стойността на цялата му плячка била изчислена на 274 лв.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, той признал вината си и договорил 4-месечна условна присъда с изпитателен срок от 3 години. Маската и фенерът ще бъда унищожени като вещи без стойност.