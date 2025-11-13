ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21710090 www.24chasa.bg

Отбелязват деня на жертвите от катастрофи с жива пешеходна пътека в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

688
Пешеходна пътека Снимка: Архив

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия ще бъде отбелязан в Пловдив с жива пешеходна пътека. Под мотото „Безопасно до училище" деца от СУ „Св. Софроний Врачански" в район „Тракия" ще се подредят на мястото за пресичане и ще раздават на участниците в движението собственоръчно изработени банери с рисунки и послания по темата.

Пешеходна пътека Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)