Отбелязват деня на жертвите от катастрофи с жива пешеходна пътека в Пловдив

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия ще бъде отбелязан в Пловдив с жива пешеходна пътека. Под мотото „Безопасно до училище" деца от СУ „Св. Софроний Врачански" в район „Тракия" ще се подредят на мястото за пресичане и ще раздават на участниците в движението собственоръчно изработени банери с рисунки и послания по темата.