ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха под съдебен надзор жената, заподозряна ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21710202 www.24chasa.bg

Обсъждат публично плана за устойчива градска мобилност в Русе

1328
СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

На 24 ноември ще се проведе публично обсъждане на Проект на План за устойчива градска мобилност

Община Русе кани всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации и заинтересовани страни да вземат участие в публично обсъждане на Проект на План за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026-2036 г.

Събитието ще се проведе на 24 ноември /понеделник/ от 17 часа в зала „Свети Георги" в сградата на Община Русе.
ПУГМ е разработен за периода 2026–2036 г. на основание Закона за регионалното развитие, Директива на (ЕС) 2009 за устойчив градски транспорт, в съответствие с Насоките на Европейската комисия за разработване на устойчиви градски планове за мобилност (SUMP) и в изпълнение на Стратегически интегриран проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество."

СНИМКА: Пресцентър на Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)