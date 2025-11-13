Даниел Митов: До 10 дни започваме връчването на глобите за средна скорост

Дрон да пристига на местопроизшествието преди патрулите иска вътрешният министър

До 10 дни ще започне връчването на глоби за средна скорост. Това обяви вътрешният министър Даниел Митов пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

"Има процедура по адаптиране на системите на АПИ и МВР, както и синхронизиране на нормативната уредба. Сега върви тестова версия", каза министър Митов. Той посочи, че ефектът за пътната безопасност ще се види, след като започне връчването на глобите. Само информацията за това обаче е изиграла роля, стана ясно от справката му. От началото на измерването на средна скорост няма жертви на отсечките, на които се измерва. За същия период през миналата година там е загинал 1 човек.

За сравнение през тази година са регистрирани 495 тежки катастрофи по-малко, ранените са 722 по-малко, но загиналите са с 8 повече. Митов посочи, че 6-има са загинали само при катастрофата в Бургас преди седмица, когато трафикант падна с колата си в езерото Вая.

В МВР вече има работна група, която да реши въпроса с фалшиво положителните тестове за дрога на пътя, каза още Даниел Митов. Чака се доклада, за да се вземат мерки и хората да не остават без книжки, докато излезе пробата от лаборатория. Скоро в Плевен ще има такава, напредва работата и по останалите, а утре ще бъдат отворен офертите по обществената поръчка за оборудването им.

По въпроса за бюджета и реформите в МВР Митов се обяви за дигитализация на докуменооборота във вътрешната комуникация.

"Полицаите трябва да имат модерни тейзъри и задължително да носят боди камерите си. Два пъти обиколих страната, за да обяснявам, че те пазят както униформените, така и гражданите. Освен това дрон трябва да посещава първи местопроизшествието, не патрул. Патрулът трябва да се информира от кадрите на дрона, който може да стигне до минути. Не е толкова сложно, трябват малко усилия. Патрулът трябва да е наясно каква обстановка ще завари на произшествието", каза министърът пред депутатите.