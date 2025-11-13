Прокуратурата: Материалите срещу неизвестния депутат, сговорил се с кмета на Варна, са в друго дело

Материалите, засягащи дейността на народен представител, който се появява по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, са отделени в друго досъдебно производство. Това уточниха от Софийската градска прокуратура. По-рано днес от държавното обвинение съобщиха, че обвинителния акт срещу кмета, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на Коцев - Антоанета Петрова вече е в съда и предстои насрочването на разпоредителното заседание.

От прокуратурата поставят в престъпния сговор и неизвестно лице - депутат от 51-ото НС. Той не е привличан като обвиняем и не му е повдигано обвинение, уточняват от държавното обвинение. Това е така, защото първо трябва да му бъде снет имунитета и после да се извършват всички други следствени действия.

Името на депутата официално продължава да е неизвестно, макар че в съдебната зала много пъти беше споменат лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Ключовата свидетелка по делото Пламенка Димитрова в показанията си изрича името на Василев. Самият той на няколко пъти поиска да бъде разпитан, което обаче все още не се е случило.