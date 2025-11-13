ДБ предлагат отпадане на печатите по документи. Ако ви го поискат - глоба

"Демократична България" предлага да отпадне законовото изискване за печати по документи до институциите. Административните органи, техните служители и организациите, предоставящи обществени услуги, да не могат да изискват полагане на печат върху документ на хартиен носител за удостоверяване на авторството му, предлагат от ДБ с промени в Административнопроцуалния кодекс. Вместо това авторството ще се удостоверява само с подпис.

Институциите няма да имат право да откажат да прлиемат документ заради липсващ печат. Ако служител го направи, ще бъде наказан с глоба от 50 до 1000 лв. Изключение ще са нотариално заверени документи, когато това се изисква със закон, както и за такива, които са издадени в друга държава.

Хартиените документи, издавани от административните органи, ще трябва да съдържат идентификационен номер, визуализиран и като код за сканиране, информация за имената на служителя, който го е издал, качеството и длъжността, в които действа, както и основанието на неговата представителна власт. Министърът на електронното управление ще трябва да създаде система за проверка на документи с този идентификационен код.

Ако предложението мине в парламента, промените ще влязат в сила четири месеца след обнародването им.

"С предлагания законопроект се цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Премахването на изискването да се поставят печати върху документи на хартиен носител ще облекчи гражданския оборот без да накърни неговатасигурност. В най-голяма степен благоприятно въздействие ще има предлаганото нормативно разрешение върху дейността на малките и средните предприятия", пишат вносителите в мотивите си. Аргументират се още, че печатът не е кой знае каква гаранция за достоверността на документа, тъй като лесно и евтино може да му се направи дубликат.