Протест пред ВМА срещу лекаря, прегазил кучето Мая

Стотици протестират пред сградата на Военномедицинска академия в София срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая.

"Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до изясняването на случая с прегазеното куче в столичния квартал Разсадника", заявиха снощи от Военномедицинската академия (ВМА).

Протестиращите днес зоват за ефективна присъда на Цоневски. "Няма да мълчим!" и "Убиец", скандират протестиращите.

Демонстрантите заявяват, че убийството на куче е равносилно на убийството на дете. На протеста има и много четириноги домашни любимци, които пригласят на аплодисментите към речите на говорителите с лай.

"Във видеото мен ме потресе, че след като бе прегазено животното и извергът излезе от колата, тя го погледна и помаха с опашка", заяви един от протестиращите пред събралите се хора.

Демонстрантите критикуваха депутатите, че никой от парламента не е дошъл да подкрепи протеста срещу насилието на животните. "Лично ще гласувам за първия политик, който подеме защитата на животните", заяви един от говорителите, цитиран от OFFNews.

Същевременно днес Цоневски се появи в 3 РПУ. Там му били предявени материалите по обвинението по чл. 325 Б от Наказателния кодекс - за убийство на гръбначно животно, извършено с жестокост. По думите на шефа на СДВР македонецът съдейства на разследването.

