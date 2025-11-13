Съдът в Хасково остави в ареста турчин, издирван в Германия за трафик на мигранти

Окръжният съд на Хасково уважи искането на окръжната прокуратура и определи мярка за задържане под стража за 42-годишния турски гражданин Гьокхан Чамайлян. Той е търсен с Европейска заповед за арест, издадена от съдия при районния съд в германския град Дегендорф, за провеждане на наказателно преследване за нелегален превоз на чужденци през границата. Ако бъде признат за виновен, може да получи наказание „лишаване от свобода" до 15 години.

В залата съдията в процеса Красимир Димитров посочи, че според данните, изпратени от германските съдебни власти относно Европейска заповед за арест, мъжът е получил между 200 и 300 евро за превоз на човек.

При снемане на самоличността му от думите му стана известно, че освен за турското гражданство, Чамайлян разполага и с документ за постоянно пребиваване в Румъния, където живее със съпругата си. Той даде информация, че работи за немска фирма като шофьор и каза, че преди около седем години е осъждан за нелегален трафик на хора във Франция, но подчерта, че тогава е бил невинен, тъй като мигрантите сами са се качили на камиона му, съобщава БТА.

Пред съда Гьокхан Чамайлян каза още, че желае да бъде предаден на германските власти и екстрадиран възможно най-бързо за решаване на случая. Взетото спрямо него определение на Окръжен съд-Хасково за оставането му в ареста, подлежи на обжалване пред апелативните магистрати в Пловдив в тридневен срок.