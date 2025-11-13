От 5 януари 88 000 паркоместа в София стават платени, синята зона става 2 евро на час, а зелената - 1 евро (Обзор)

По-скъпата ще работи и в неделя, но ще може да се спира до 3 часа

По-евтината стига и в "Студентски град" от 2027 г.

Електро- мобилите вече ще плащат след третия час

Двойно скачат цените за паркиране в София от 5 януари догодина. За час престой в синя зона вече ще се плаща 2 евро, а досега цената беше 2 лева. В зелената зона сумата също е увеличена - от 1 лев сега става 1 евро.

88 хиляди вместо сегашните около 33 хиляди ще станат платените паркоместа в София.

Това гласува Столичният общински съвет в четвъртък. До приемането на промените се стигна, след като групите на ПП-ДБ и “Спаси София” се отказаха от отделните си доклади и обединиха реформите в едно предложение. От него обаче отпадна идеята на хората на Борис Бонев за червена зона в центъра, която трябваше да облекчи живеещите в нея при намирането на място за паркиране. Все пак бе приета идеята им за окрупняване на подзоните в центъра и се очаква това да улесни живеещите там.

От Нова година синята зона вече ще работи всеки ден от 9 до 21 ч., включително и в празнични дни. Със същото работно време, но без неделя ще действа и по-евтината зелена зона.

Въвежда се и жълта зона, но само в Банкя,

която ще работи от 10 до 18 ч през уикенда и в празнични дни, а паркирането ще струва 0,50 евро на час. Тя трябва да заработи до 1 юли догодина и ще е безплатна за живеещите в нея. В нея ще може да се спира максимум за 8 часа.

От 5 януари новата синя зона освен центъра ще обхваща и кварталите “Иван Вазов”, “Крива река” и долните части на “Яворов” и “Лозенец” (виж на картата). Разрешеният престой в нея се увеличава с един час повече - вместо сегашните 2 часа там вече ще може да се паркира до 3 часа.

Зелената зона също се разширява, но на етапи. Още от януари в нея ще влезе “Банишора”. До 1 юли 2026 г. - “Гоце Делчев”, “Борово”, “Стрелбище”, “Красно село”, “Хиподрума”, “Сердика”, “Хаджи Димитър”, “Сухата река” и “Стефан Караджа”.

Последни към зелената зона ще бъдат включени “Изгрев”, “Дианабад”, “Гео Милев” и “Редута” и това ще стане до 1 октомври догодина. А от януари 2027 г. в нея влиза и “Студентски град”.

Максималният престой в зелената зона остава до 4 часа, както е и сега.

Освен това от 1 юли догодина

отпада хартиеният талон

за заплащане на паркирането в зоните. Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или с линк с алтернативни канали за плащане, различни от есемес - приложението Sofia Plus, сайта на ЦГМ и др.

Променят се и цените на винетния стикер - за живеещите в синята зона ще струва

150 евро за 12 месеца за първи автомобил

и двойно - за втори. Годишната винетка за зелената зона ще струва 100 евро за първи автомобил и двойно - за втори.

Заради въвеждането на зелена зона в “Студентски град” се дава възможност на студентите, които имат автомобили, да си купят винетен стикер за паркиране след представяне на настанителна заповед или договор за наем на общежитие. Всички валидни в момента стикери за локално паркиране важат до изтичане на тяхната валидност и софиянци няма да доплащат.

Въвеждат се ограничения за служебния абонамент,

като този тип места могат да заемат до 10% от съответната подзона. Цената на паркомясто в този режим скача близо 3 пъти и за синя зона ще струва 800 евро, а за зелена - 500 евро. Извън обхвата на зоните ще е 255 евро.

Денонощен служебен абонамент в синята зона пък ще струва 1600 евро, а в зелената - 1000 евро. Очакванията са така да се освободят около 500 паркоместа.

Електрическите автомобили, които сега паркират безплатно в зоните, вече ще бъдат ограничени, но от 1 януари 2027 г.

Те ще имат право на 3 часа безплатен престой, а след изтичането им ще плащат всеки час на цената на съответната зона. За тях обаче

няма да важи ограничението за престой

Освен това собствениците на електромобили вече ще трябва да си купуват винетен стикер за паркиране.

За бизнеса car sharing също се въвежда режим, подобен на този за такситата. Те ще дължат годишна такса от 425 евро, която ще може да се заплаща на 2 вноски.

По-скъпо ще се плаща и за поставянето на скоба - 30 евро плюс дължимата сума за всеки час престой в зоната.

Паякът също скача и вече ще струва 75 евро

Според разчетите реформите ще доведат до допълнителни приходи от около 75 млн. лв. годишно. Средствата ще отиват за ремонт на тротоари - 20 млн. лв., за строителство на паркинги и закупуване на превозни средства за градския транспорт - 20 млн. лв., за финансиране на градския транспорт - 20 млн. лв. и 15 млн. лв. за големи инфраструктурни обекти. Така парите от паркирането, платени от живеещите в синята и зелената зона, ще се инвестират 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонт на улици, осветление, тротоари и др. Половината ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столичната община.

По-рано кметът на София Васил Терзиев призова СОС да подкрепи промените, за да “можем да подредим града”.