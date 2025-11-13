ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО няма да сменя военните си самолети с "Боинг"

Жалба срещу АПИ блокира смяна на мантинели

Ремонт на пътни мантинели. Снимка: Архив

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от „Фосталпин Кремс Финалтехник" ГМБХ, Австрия срещу решението на АПИ за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за пътища на републиканските пътища, на територията на страната, стопанисвани от агенцията, cъглacнo чл. 19, aл. 1, т.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщава БТА.

