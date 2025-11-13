Жалба срещу АПИ блокира смяна на мантинели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ.

Жалбата е подадена от „Фосталпин Кремс Финалтехник" ГМБХ, Австрия срещу решението на АПИ за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за пътища на републиканските пътища, на територията на страната, стопанисвани от агенцията, cъглacнo чл. 19, aл. 1, т.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщава БТА.