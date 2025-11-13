2% ръст на осигуровки, по-високи пенсии, но реформи – догодина (Обзор)

Мерките не трябва да са бързи и стихийни, защото цената ще се плати от обществото, каза премиерът Росен Желязков

Бюджет 2026-а ще стабилизира финансите, а за реформи в администрацията, пенсионната и здравната система ще се мисли догодина. Това каза премиерът Росен Желязков, преди правителството да приеме проектите за финансите на държавата. Веднага след това трите бюджета бяха пратени за гласуване в Народното събрание. Това стана, без да се проведе тристранка, заради бойкота на работодателите.

В тях е разписано, че от 1 януари минималната заплата ще е 620,20 евро, максималният осигурителен доход - 2352 евро, а осигуровките за пенсия ще се вдигнат с 2%. Предвидено е и двукратно повишаване на данъка върху дивидента.

За сметка на това пенсиите от 1 юли ще се увеличат по швейцарското привило със 7,6%

От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 322,37 евро на 346,87 евро. Максималната пенсия се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро (3400 лв.). Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро.

А майчинството през втората година ще нарасне от 398,81 на 460,17 евро.

Запазват се и минималното обезщетение за безработица - 9,21 евро, и максималното - 54,78 евро.

За капиталови разходи са разписани 7,76 млрд. евро, а 920,3 млн. евро са по програмата на общините.

Разходите за персонал ще се вдигнат с 5%.

За здраве пък ще бъдат похарчени 5,57 млрд. евро.

През тези седмици ние проведохме социалния диалог за бюджета. Чухме аргументи, становища, критики и съм сигурен, че ще дебатираме по параметрите и в Народното събрание, каза Желязков. Той обясни, че с него не се създават политики, но това е, защото се спазва законодателството.

На въпроса “Добър ли е бюджетът?” моят отговор е “не”

На въпроса “Лош ли е бюджетът?” - всяка една социална, политическа и икономическа група ще ви отговори с “да”. Но същественият въпрос е: Възможен ли е друг бюджет? Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа и националнополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен. От една страна ни упрекват, че няма реформи, а от друга - че има прекалено много реформи, които са се случили през последните години, но не са адресирани в този бюджет. Най-вече реформи в неоправданата разходна част на бюджета. Разговорът за реформи се прави в обстановка, когато има достатъчно време за обществено-политически дебат. А 2026 г. е времето, когато със социалните партньори

ще говорим за реформи в пенсионния, здравния, данъчно- осигурителния модел, администрацията,

инвестициите, каза още премиерът. Допълни, че всички очакват повече, но без промяна на съществуващия данъчноосигурителен модел.

Желязков обясни, че не се отричат аргументите на участниците в социалния диалог, но той трябвало да не е стихиен и бърз. “Ако се правят реформи - обществото готово ли е да плати цената на тази болезненост на реформите? Докато те се отлагат - разходите ще нарастват, а приходите ще намаляват”, обясни още премиерът.

Дългът догодина се предвижда да достигне до 37,6 млрд. евро. Растежът на икономиката пък е предвиден до 2,7%.