Камарата на строителите до Терзиев: Предлаганата реформа в администрацията е необяснимо разделяне

От Камарата на строителите в България изпратиха становище до кмета на София Васил Терзиев. То е относно предлагана реформа в структурата и числеността на администрацията на Столична община.

В него те посочват, че предлаганата структура съдържа необяснимо и необосновано разделяне на администрацията, отговорна за инвестиционния процес на две нови структури, подчинени на заместник-кмет и на главния архитект.

Ето цялото становище:

ДО

Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТАНОВИЩЕ

НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: ПРЕДЛАГАНА РЕФОРМА В СТРУКТУРАТА И ЧИСЛЕНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМИ Г-Н ТЕРЗИЕВ,

Повод за настоящото становище е изпратеното на 07.11.2025 по електронна поща обръщение от Вас до браншовите организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. КСБ изразява своето разбиране към Вашия стремеж към оптимизиране структурата на администрацията на Столична община с цел тя да отговаря по-пълно на интересите и нуждата на столичани от по-ефективно управление, по-добра жизнена среда, както и качествени и навременни административни услуги. За съжаление предлаганите промени, касаещи инвестиционния процес на територията на СО, не отговарят на очакванията, които има целият строителен бранш, който е пряко заинтересуван от наличието на добър бизнес климат в София. Какви са причините да посрещнем с резерви предлаганите промени:

На първо място, това е начинът, по-който се процедираха Вашите предложения, до момента на внасянето им в СОС. Считаме, че подобни промени, които са от изключителна важност за всички нас, би следвало да бъдат подложени на широка дискусия с обществеността, както и с всички заинтересовани браншови организации. Принципът на прозрачност и задълбочена експертна дискусия не е навредил на качеството на нито един управленски документ, но това не бе отчетено в конкретния случай. Такъв подход води до неотчитане на интересите на тези участници в процеса на изграждане на столицата, които пряко ще се ползват от услугите на една администрация с неудачна структура. Освен интересите на участниците, не е дефинирано правилно и протичането на самите процеси в областта на градското планиране и строителството на територията на Столична община.

На второ място, изразяваме нашето убеждение, че предлаганата структура и функции на администрацията в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране не отчита факта, че Законът за устройство на територията е поверил инвестиционния процес предимно в ръцете на експерти, които имат регулирани професии и следва да вземат сами или предлагат на политическото ръководство на общината важни решения, основани на висока професионална компетентност и експертна оперативна самостоятелност. Не случайно ЗУТ дефинира статута на главния архитект на общината като единствения административен орган, който следва да притежава законово признати експертни познания /пълна проектантска правоспособност и стаж по специалността/, като освен това той се назначава след провеждане на конкурс. Този орган ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на всички общински звена по устройството на територията и строителството и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината координира и контролира дейността на главните архитекти на райони /виж чл.5, ал.3 ЗУТ/. Анализът на законовата разпоредба показва, че предложената нова структура влиза в дълбоко противоречие с правната регламентация на статута и правомощията на общинските органи по устройство на територията по ЗУТ. Това поставя и в правна несигурност законосъобразността на новата структура, както и валидността на актовете по прилагане на ЗУТ, издавани от органите на СО.

На трето място създаването на нова длъжност – „заместник-кмет по градоустройство и развитие" е предложение, което освен че е в противоречие със ЗУТ по отношение на предлаганата сфера на компетентността му, е недостатъчно добре обосновано и води до припокриване на функции, липса на предпоставки за обективен и задълбочен диалог и синергия.

На следващо място, предлаганата структура съдържа необяснимо и необосновано разделяне на администрацията, отговорна за инвестиционния процес на две нови структури, подчинени на заместник-кмет и на главния архитект. Подобно предложение не отчита факта, че инвестиционният процес е сложен фактически състав от функционално свързани дейности в логическа последователност, които следва да бъдат осъществявани от едно звено, чийто специалисти е необходимо да работят в синхрон. Отделянето на устройственото планиране от инвестиционното проектиране и разрешаването на строителството няма да доведе до намаляване на административната тежест, съкращаване на сроковете за извършване на административни услуги и издаване на административни актове. От това ще страдат всички, които се надяват да бъде подобрена градската среда, да се води политика за балансиране на интересите и реализация на правата на всички, които обичат София.

В заключение, принципно подкрепяйки становищата на съсловните организации на архитектите в България, изразяваме своята категорична позиция, че ще потърсите пълноценен диалог с всички съсловни и браншови организации, които участват в изключително важните процеси на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Камарата на строителите в България остава отворена за прозрачен диалог по този така важен за всички въпрос.

С УВАЖЕНИЕ:

ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КСБ