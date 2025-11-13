Коцев и още 4-ма на съд за 12 престъпления, материалите срещу неизвестния депутат отделени в друго дело (Обзор)

Четири месеца след задържането на кмета на Варна Благомир Коцев прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу него и още четирима. А депутатът от 51-ото народно събрание, който влязъл в сговор с кмета, продължава все така да е неизвестен. Затова материалите срещу него били отделени в друго досъдебно производство, уточниха от държавното обвинение.

Според разследващите Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова били извършили общо 12 престъпления. Те се сговорили заедно с депутата да вземат подкупи и да вършат принуда, като действали от юли 2024-а до края на май 2025 г. във Варна и в София.

Прокуратурата твърди, че Коцев и общинските съветници поискали от Пламенка Димитрова

подкуп, равняващ се на 228 000 лева, за да упражнят влияние над зам.-кмета

Диан Иванов при вземането на решение за изпълнител на обществена поръчка за доставка на храни.

Пламенка е ключов свидетел по делото, което започва, след като тя подала сигнал през 2024 г. Диан Иванов пък първоначално дава показания срещу кмета. Ден по-късно се отказа от тях и поиска да бъде разпитан отново. Нещо, което прокуратурата не направи до началото на октомври. При повторния му разпит той отрича парите да са отивали в партийната касичка на “Продължаваме промяната”, но основно се опитва да извади себе си от корупционната схема, стана ясно по време на делата за определяне на мерките за неотклонение на Коцев.

Обвиненията на кмета са още за поискани подкупи от бизнесмените Траян Георгиев и Ивелин Иванов. Според прокуратурата той също така е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов. Коцев е участвал в три деяния и поискал облага общо от близо 370 хил. лв., твърди държавното обвинение. Николай Стефанов участвал в две деяния и поискал близо 250 хил. лв., Йордан Кателиев поискал близо 230 хил. лв., а Антоанета Петрова близо 118 хил. лв.

Коцев има и второ обвинение за принуда, според което от края на ноември 2023-а до края на март 2024 г. настоял Биляна Якова, ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към дружеството “Градски транспорт”. Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, тя ще бъде освободена. Якова обаче не направила заявката за капиталовия трансфер и била освободена.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли и досега ползваше различни видове платен отпуск

а от 31 октомври - и неплатен. От юли насам той издаде три поредни заповеди, с които определи заместника си Павел Попов за временно изпълняващ функциите кмет на Варна. Но във вторник, когато изтече и неплатеният отпуск на кмета, Попов съобщи, че тази практика се прекратява и Коцев поема отново функциите си. До адвокатите му редовно щели да се изпращат пратки с документи, които те щели да му носят в ареста.

На този фон имаше опити той да бъде отстранен от поста си заради това, че не ходи на работа. Срещу него постъпиха два сигнала в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, които настояват за прекратяване на правомощията му.

Името на неизвестния депутат официално не е споменато, но в съдебната зала много пъти се изричаше това на лидера на “Продължаваме промяната” Асен Василев. Самият той поиска да бъде разпитан както от Комисията за противодействие на корупцията, така и от съда. Но до момента не е известно Василев да е бил викан да дава показания. Тъй като е с имунитет, той първо трябва да му бъде поискан, след това свален и едва тогава спрямо него да се извършват следствени действия.