Хванаха дилър, продавал срещу биткойни трева по “Телеграм” в опаковки от желирани бонбони (Обзор)

В опаковки от желирани бонбони се продава марихуана, а целта е при рутинна проверка полицията да я подмине. Наркотикът се разпространява през телеграм групите, съобщи шефът на СДВР Любомир Николов в четвъртък.

До разкритието се стигнало след ареста на 28-годишен дилър. Той пласирал наркотиците в районите на училища и заведения, каза полицай №1 на София. Обясни, че дрогата е особено опасна, а клиентите били предимно деца. Те поръчвали наркотика в телеграм група. Плащали по револют или през биткойн автомати по моловете. За целта

получавали QR код

Сканирали го на машината и вкарвали левовата равностойност. След потвърждение за плащане дилърът им пращал локацията на дрогата на личен чат.

“Опаковката прави наркотика по-труден за улавяне на мирис и заблуждава полицията при проверки на пътя. При рутинна инспекция на обикновен полицай, който няма оперативна информация, че се пренася дрога в такива пликчета, той би ги подминал, защото ще си помисли, че са опаковки от някакви желирани бонбонки или храни”, обясни Николов. Посочи, че

хванатият дилър бил следен

след оперативна информация, придобита от криминалисти на 6-о РУ. Той бил задържан, след като оставил пликчето с марихуана. “Установява се точният брой на пликчетата, дрогата в тях е с тегло от около 5 грама. Опаковките са доста добре вакуумирани, но личи, че не са произведени така и наркосъдържимото е допълнено в тях”, добави шефът на СДВР.

Той показа пликчетата, за да могат родителите да са по-бдителни.