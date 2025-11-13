Практическо учение за спасяване на паднал самолет се проведе край Велинград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Практическо учение на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност" се проведе днес край велинградското село Драгиново.

Домакин на събитието беше Община Велинград, а в него участваха представители на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГДГВА), Министерството на отбраната, ОДМВР – Пазарджик, ДНС 112, Национална асоциация на доброволците в Република България,екипите на Планинската спасителна служба към БЧК, Доброволно формирование- Велинград, пещерни спасители от Пещерно спасяване и екипи на РСПБЗН-Велинград, РСПБЗН- Батак, РСПБЗН-Пазарджик, ДГС "Алабак", Сектор СОД РДПБЗН-Благоевград, Сектор СОД РДПБЗН-Пловдив, Сектор СОД-СДПБЗН, РУ Велинград, както и ФЦСМП Велинград.

Учението бе открито в присъствието на заместник областния управител на област Пазарджик Осман Мурадов, главния директор на ГДГВА Анелия Маринова и главен комисар Александър Джартов – директор на ГДПБЗН.

В рамките на мероприятието бе проигран реалистичен сценарий за реакция при авиационно произшествие в трудно достъпна гориста местност. Участваха специализирани автомобили, екипи и техника, включително военно формирование 32040 – Крумово с вертолет AS 532 „Кугар" и авиоотряд Варна, които демонстрираха въздушна евакуация на пострадал.

Планинската спасителна служба имаше ключова роля в действията по издирване и евакуация на пострадали в сложен терен, като показа отлична подготовка и синхрон с останалите структури.

Сериозната подготовка и отличната координация между институциите показаха високото ниво на готовност за действие при инциденти и бедствия. Община Велинград осигури необходимата логистична подкрепа и съдейства активно за успешното провеждане на учението, което премина при пълна организация и стриктно спазване на мерките за безопасност.

„Горд съм, че Велинград е домакин на подобно мащабно и отговорно събитие. То показва, че институциите работят в синхрон и че подготовката за реакция при извънредни ситуации е на високо ниво", сподели кметът на общината д-р Костадин Коев.

Практическото учение постигна основната си цел – да се повиши координацията, бързината и ефективността на действията при авиационни произшествия и други кризисни ситуации, както и да се затвърди взаимодействието между държавните, местните и специализираните структури.