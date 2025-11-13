ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски самолет за гасене на пожари се разби в Хърв...

Министър Митов идва за клетвата на 400 гранични полицаи в Пазарджик

Диана Варникова

Клетва на бъдещи гранични полицаи в ЦСПП в Пазарджик

400 стажанти, завършващи курса за първоначално професионално обучение за служители в Главна дирекция „Гранична полиция", ще положат клетва на тържествена церемония утре в Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в града Мирослав Стоянов.

Ще присъстват министърът на вътрешните работи Даниел Митов, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, представители на политическото и професионалното ръководство на МВР. На събитието е поканен министър-председателят Росен Желязков.

Церемонията ще започне утре /14 ноември, петък/ от 12.30 часа в Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в Пазарджик.

Клетва на бъдещи гранични полицаи в ЦСПП в Пазарджик

