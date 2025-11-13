ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръгово без знаци изникна на възлово кръстовище и влуди шофьорите в Търново

Временното кръгово се изпълнява с мобилни елементи, без да нарушава асфалтовото покритие Снимка: Община Велико Търново

Тестово кръгово изникна при Съдебната палата и читалище „Искра" във Велико Търново и изнерви преминаващите в натовареното кръстовище до краен предел.

 На мястото се пресичат улиците „Васил Левски", „Бачо Киро" и „Мармарлийска", а новата организация бе пусната, без да има знаци за предимство или маркировка, недоволстват в социалните мрежи. Проектното решение е съгласувано с „Пътна полиция", увериха в прессъобщение от общината.

Организацията на движение се изпълнява със специална лепяща маркировка и ограничителни мобилни съоръжения от типа „Ню Джърси". Те позволяват лесни и бързи промени чрез монтаж и демонтаж, при който не се засяга асфалтовата настилка.

Във вечерните часове бе направено важно уточнение – в кръстовището важат правилата за движение при кръгова организация, включително и относно предимствата. Предимството не е както досега – от и към улица „Бачо Киро", а на превозните средства, които са влезли в кръга.

Запазват се локациите на автобусните спирки в района на Съдебната палата и централния пазар.

"Апелът и молбата на Община Велико Търново към всички е за търпение – целта на новата организация е да подобри пропускливостта на кръстовището. В завършен тестов вид кръгово ще е до края на утрешния работен ден, с поставянето както на хоризонтална, така и на вертикална планировка", се казва в съобщението.

Паралелно с въвеждането на временната организация се анализира влиянието й върху трафика при включването към булевардите „Габровски" и „България" при пазара. При необходимост ще се коригират таймерите на светофара, или ще се приложат други възможни решения за оптимизиране на движението в целия район.

