2 г. строг затвор за рецидивист, обрал двама в садовско село в един и същи ден

Задигнал различни вещи и 460 лв. кеш

Рецидивист от садовското село Поповица влиза в затвора за 2 години при първоначален строг режим за две кражби на обща стойност 798,60 лв. Наказанието си получава повече от 2 г. след извършването на престъплението. 

На 28 юли 2023 г. мъжът задигнал несесер, секретен ключ и 60 лв. от един жител на селото и дамска чанта, смартфон, калъф и 400 лв. кеш от друг. Бил задържан на 3 август и изкарал в ареста до 11 ноември, когато съдът изменил мярката му за неотклонение в подписка.

Оказало се, че престъплението е извършено в условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година. По тази причина отнесъл по-тежко наказание от Районния съд в Асеновград. Трябва да плати и разноските по делото. 

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжния съд в Пловдив.

Кметството в Поповица. Снимка: Google Street View

