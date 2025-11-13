Фалшиви некролози "убиха" кака Лара и кака Лили

Фалшиви некролози на двете водещи на емблематичното предаване "Милион и едно желания" Лара Златарева и Лилия Вучкова се появиха в социалните мрежи. Зловещите публикации бяха публикувани в ТикТок, а зад тях реален потребителски профил на жена с име Пепа Кънева, съобщи едната от двете любими каки на българската телевизионна аудитория - Лара Златарева.

Преди видеата да бъдат свалени, те са достигнали над 200 000 гледания.

Некрологът на кака Лара е с нейна снимка с посочени година на раждане, година на смърт и дата на "кончината" - 10 ноември.

"И това доживях. Да видя некролога си ...За съжаление това НЕ Е част от спектакъла "Фейк". Това е "новина", публикувана в TikTok от жена на име Пепа Кънева, която притесни доста хора и мои близки... Сигурно има и такива, които се забавляват на подобни неща... Пожелавам на всички здраве и повече креативност със забавите. Не знам каква е целта на подобни "новини". Не намирам и точните думи, с които да отговоря... Жива съм и се чувствам прекрасно", написа в профила си в инстаграм Златарева. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Lara Zlatareva (@larazlatareva)

Тя споделя, че същевременно фалшивият некролог я е уплашил.

"Започнаха да звънят хора, всеки който се обажда, се обажда с едно такова мило и леко плахо "добре ли си''. Уплаших се малко, казах си: какво може да накара един човек да ме убие, да иска смъртта ми. Естествено, че аз много отдавна вече се бях обадила на майка ми, на дъщерите ми. Нито една от тях няма TikTok. Щяха да получат новината пак така - през скрийншот. Майка ми обаче работи сред млади хора, които сигурно имат TikTok. И си казах: "Сега ще започнат да я гледат тъжно". Предупредих всички", допълва кака Лара, цитирана от БНТ и Нова телевизия.

Актрисата каза още, че е разбрала, че авторката Пепа Кънева е реален човек.

"Тази жена - Пепа Кънева, е реален човек. Реален човек, на когото даже му пишат: "Това е фейк, това е фалшива новина, защо го правиш?". И тя отговаря: "Не знам защо го правя", каза още Лара Златарева.

Кънева не се ограничава само със съобщение за смъртта на кака Лара, но и измисля детайлен сценарий. Според невярната информация, Кака Лара е загинала след падане от осмия етаж, докато мие прозорци.

"Да кажа само - живея в къща, не съм на осмия етаж, а на първия, и отдавна не съм си мила прозорците," опроверга с усмивка Лара Златарева.

Другата потърпевша - Лилия Вучкова - пък разбира за "кончината си" по време на ваканция.

"Аз се чувствам прекрасно - на един кораб съм, в Германия, плувам по една ръка. Нека си мислят, че съм починала. За себе си никога не съм чела нищо подобно. Щом някой е решил да го направи - явно ми е погребал злото", коментира кака Лили.

От ГДБОП обясниха как се действа при разпространението на подобни фалшиви новини.

"Отговорността, която може да понесе човек, който създава подобно съдържание, е в резултат на жалба, която да подаде засегнатото лице, това са престъпления, с които не се занимава полиция и прокуратура, те се преследват по частен път. Най-логично е тази публикации да се докладват като измамна и спам. Призовавам да не споделят фалшиви новини", заяви Владимир Димитров - старши комисар, директор на Дирекция "Киберпрестъпност".