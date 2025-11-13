Депутати и над 50 институции предлагат Кирил Вълчев да бъде преизбран за директор на БТА

Народните представители Костадин Ангелов, Тошко Йорданов и Мариана Бояджиева внесоха писмено предложение Кирил Вълчев да бъде избран за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Мандатът на Кирил Вълчев като генерален директор на националната информационна агенция изтича на 27 януари 2026 г. Според член 12, ал.1 от Закона за БТА, Народното събрание избира генералния директор на БТА два месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор.

Предложението на тримата депутати е придружено от писма за подкрепа на Кирил Вълчев от над 50 институции и организации – БАН, университетите, общините, работодателите, синдикатите, творчески съюзи, културни институции, артисти, патриарх Даниил.

Кирил Александров Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. През 1992 г. завършва с отличен успех Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ", а през 1998 г. завършва също с отличен успех Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност „Право", степен магистър. През 1995 г. завършва професионален курс по радио-мениджмънт в „Дойче Веле" в Кьолн, Германия, бил е стипендиант в Програма за европейски лидери на „Джърман Маршъл Фонд" в САЩ през 2000 г., а през 2003 г. е на стаж в Българската секция на Би Би Си в Лондон, Великобритания.

Притежава езикови умения по английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски език.

В периода 1993 г. – 1995 г. е работил в БТА. От 1993 г. до 2021 г. е автор на обзорното седмично предаване „Седмицата" на Дарик радио. Отразявал е редица събития като пратеник на радиото.

Кирил Вълчев е бил секретар на Съюза на българските национални електронни медии, в която членове са БТА, БНТ, БНР, Нова телевизия и Дарик радио.

Като адвокат Кирил Вълчев е работил в областта на медиите и интелектуалната собственост. Автор е на публикации в областта на конституционното и търговското право. Бил е правен консултант на БТА, Дарик радио и други медии. През 2011 г. участва в изработването на Закона за БТА.

Носител е на редица отличия и награди в областта на медиите.

Вносителите на предложението припомнят, че след избора на Кирил Вълчев за генерален директор на БТА на 27 януари 2021 г. той представи пред парламентарната комисия по културата и медиите Програма за развитие на Българската телеграфна агенция, озаглавена „Бъдещето на БТА", за периода 2021 г. – 2025 г., основана на вижданията му за приемственост и обновление. В нея пет стратегически цели бяха развити с оперативни цели, дейности и стъпки за постигането им с ясни срокове и съответно отчитани всяка година пред парламента, който приемаше отчетите с пълно единодушие.