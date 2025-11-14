Работник в заведението, ограбено от 16-годишен: Скочи върху колегата и насочи пистолет към него

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят скочи върху колегата, свали го на земята и насочи пистолет. Това разказа един от служителите на заведението в Монтана, което беше ограбено от 16-годишен.

Грабежът е станал в нощта срещу четвъртък. Откраднати са 500 лева.

"Много бързо взе парите и избяга. Беше с маска и черни дрехи", разказа единият от работниците.

Според собственичката на заведението Янка Крумова обирът е организиран от бивш работник, който е уволнен за кражба.

"Другото момче е непълнолетно. Намериха оръжието зад сградата. Явно не е някакъв престъпник щом не е успял да скрие тези неща, а ги е захвърлил", обясни собственикът на заведението пред Нова тв.

„Грабежът е обмислен. Лицето е било подготвено. Произходът на оръжието се установява. Задържан е в дома му. Не е криминално проявен", обясни старши инспектор Даниел Янков, началник група „Криминална полиция" в Монтана.

За подобен тип престъпления законът предвижда от 3 до 10 години затвор. В случая става въпрос за непълнолетен и съдът може да наложи по-леко наказание в зависимост от обстоятелствата по случая.