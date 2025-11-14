Дилърът, продавал наркотици в опаковки за бонбони, и преди е хващан с дрога

Нова схема - наркодилъри "зарибяват" деца, като им предлагат дрога, опакована в пликчета за лакомства. За престъплението съобщиха от СДВР. По случая има задържан, който е и с други криминални регистрации, също свързани с наркотици.

"При нас е получена оперативна информация за лице, разпространяващо наркотични вещества на територията на 6-о районно. Във връзка с получената информация е проведена специализирана полицейска операция, в хода на която е задържано лице, 27-годишно, криминално проявено, в което са открити различни по вид и количество наркотични вещества. Характерното и интересното при случая е, че наркотиците бяха укрити в станиоли, опаковки на храни със сладко съдържание, което на пръв поглед не буди никакво впечатление при извършване на проверката, но при отваряне на опаковките се установиха, както казах, различни по вид и количество наркотици", каза пред БНТ Антон Дерменджиев - зам.- началник на 6-о РУ.

Откритите у него вещества са марихуана и кокаин. По случая има образувано досъдебно производство. Лицето е задържано за 72 часа.