Борис Бонев: 500 паркоместа в центъра ще се освободят от служебни абонаменти

Около 500 места в центъра на София да бъдат освободени от служебни абонаменти на институциите очакват от "Спаси София" след приетата вчера от Столичния общински съвет реформа в паркирането.

Цената на абонамент сега е 650 лева в синя зона. От 1 януари тя ще стане 800 евро или 1600 лева. Освен това се въвежда ограничение до 10% от местата във всяка подзона да са за служебни абонаменти. Именно това е и една от най-важните промени според общинския съветник и лидер на "Спаси София" Борис Бонев. Той и партията му отдавна алармират за това, че министерствата в центъра на столицата незаконно са окупирали улиците около тях с бариери за служебни абонаменти. Бонев дори разказа, че при опит общината да им отнеме местата, министерствата са ги заплашвали, че няма да работят с нея.

Доскоро Столичната община е имала 120 служебни места на пл. Александър Невски плюс по ул. "Московска". Сега обаче имат само две, още толкова има и общинския съвет.

Годишната винетка за синя зона ще бъде 150 евро, а за зелена - 100 евро. За сравнение годишната карта за градския транспорт е 365 лева.

Още вчера в социалните мрежи имаше недоволство от промените, но Бонев призна, че са очаквали дори повече хейт.

Няма нито една реформа, която да е широко приета от всички. Целта е да се вкара ред в града. Практиката показва, че когато няма зона за паркиране, възможността да се следи да няма коли по тротоарите и да се паркира един върху друг е твърде малка, посочи Бонев пред Нова тв.

Друга полза от реформата в паркирането е, че парите от синята и зелената зона ще отиват за инфраструктура в кварталите. Например в "Подуене" увеличението ще е от 1 на 3 млн. лева за тротоари.