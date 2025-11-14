ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един загинал, 22-ма ранени в катастрофи у нас за денонощие

Един загинал, 22-ма ранени в катастрофи у нас за денонощие

Един човек е загинал, а 22-ма са ранени при 19 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството, информира БТА.

В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца са станали 217 катастрофи, с 21 загинали и 269-ма ранени.

От началото на годината са станали 5849 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 393-ма души, а пострадалите са 7281.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 11 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.      

