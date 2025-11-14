ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

38 пожара потушени в страната за денонощие, 1 пострадал

38 пожара потушени в страната за денонощие, 1 пострадал Снимка: pixabay

Общо 38 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството, съобщи БТА.

Пожарникарите са реагирали на 68 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин. 

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които седем – в жилищни сгради, един – в промишлени, два – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, от които два – в сухи треви, горска постеля и храсти, 13 – в отпадъци, пет – в готварски уреди и комини и други.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които две са при катастрофи в транспортни средства, три – при инциденти с опасни вещества, и 20 – като техническа помощ. 

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.

