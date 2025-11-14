Велоалея с електрически стълб по средата - властта в Ботевград не вижда проблем

Велоалея с вградени препятствия - така жителите на Ботевград се шегуват с велосипедната алея, изградена в града им, по която има поставени пътни знаци, но и дебел електрически стълб по средата.
Проектът е съгласуван с всички институции и всички изисквания са спазени, заяви по Би Ти Ви инж. Цветелин Цветков - зам. кмет по благоустрояване, строителство, транспорт, обществен ред и сигурност. "Това, че нещо им пречи на гражданите, е техен проблем", каза той.
"Мога да ви покажа тук съгласно наредбата за поставяне на вертикална маркировка по пътищата в урбанизираните територии. Ние сме спазили този детайл, спазили сме всичко, каквото е необходимо, малко са по-височки знаците, но това мисля, че не е проблем. Няма да се нараняват велосипедисти и хора, които ходят по велоалеята", каза зам.-кметът. Допълни, че като няма блъснал се велосипедист и жалба срещу съоръжението, "какво повече да кажа и да угаждам на гражданите".