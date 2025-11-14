Садистите Габриела и Красимир с нова версия, били "принудени"

Красимир Георгиев и Габриела Сашова заявили в показанията си, че били "принудени" да извършват трите престъпления, в които са обвинени. Това казаха от прокуратурата в Перник на брифинг.

Единият от тях е отказал да даде обяснения, а другият е дал защитна версия за принуда. Прокуратурата не е установила кой ги е принуждавал. Не уточняват и кой от двамата е казал версията.

Двамата са обвинени в престъпен сговор, мъчения и убийства на животни, както и за създаване на порнографско съдържание. Очаква се съдът да насрочи разпоредително заседание.

Разследването продължи 8 месеца, които били необходими да се разгледат много доказателства и да се извършат някои сложни експертизи. Ключовите експертизи са на съдържанието на видео файловете, които са иззети от обвиняемите. Видеата са изключително голям брой, заснети са в период от около година.

Взети са предвид и показанията на купувачи на видеата.

За жестокостта към животните двамата ги грози от 2 до 4 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лева. В момента Красимир е в затвора в София, а Габриела в Сливенския затвор.

Според разследването двамата се запознали през 2022 г. Малко по-късно станали любовници. Нямали много пари, но намерили възможност да печелят добре - открили платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат порно клипове със садо-мазо, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Така решили да се включат в бизнеса.

Габриела си купила атрибути за жестоките клипове - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и мачете.

Заедно с Красимир купували морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. Пазарували от зоомагазини, борси или пазари за животни, както и по обяви в интернет.

За продажба на файловете в интернет Габриела регистрирала канал в мобилното приложение Telegram. В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско и краш-фетиш съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни. Съдържанието било достъпно след заплащане. В същия канал тя обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него. Цената била между 130 и 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Плащало се през Revolut и Рaypal, както и с биткойни.

Красимир Георгиев също имал профил в Telegram, чрез който съдействал за разпространение на канала на Габриела в различни групи.