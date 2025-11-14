ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ предлагат премахване на такса нотариус при п...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21713329 www.24chasa.bg

Красимир Вълчев открива новите общежития на ЕГ "Иван Вазов" в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1392
Министърът на образованието Красимир Вълчев в Пловдив Снимка: Никола Михайлов

Преди това той ще се срещне с образователните медиатори от Садово и Първомай

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие обновените общежития за учениците от ЕГ "Иван Вазов" заедно с кмета на Пловдив Костадин Димитров. 

Преди това той и областната управителка на Пловдив проф. Христина Янчева ще се срещнат с образователните медиатори от Пловдивско, за да обсъдят трудностите с обхващането на ученици от уязвими групи. Предвидени са разговори и с екипите от Садово и Първомай.

На първата среща на медиаторите в Областната управа бе поискано възстановяване на вечерното обучение като най-подходящата форма за хора от малцинствата, които не са завършили училище със своя випуск.

Медиаторите предупредиха, че честите посещения по домовете на нередовни ученици могат да предизвикат обратен ефект и да настроят семействата срещу училищните власти.

Министърът на образованието Красимир Вълчев в Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание