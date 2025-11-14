Красимир Вълчев открива новите общежития на ЕГ "Иван Вазов" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преди това той ще се срещне с образователните медиатори от Садово и Първомай

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие обновените общежития за учениците от ЕГ "Иван Вазов" заедно с кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Преди това той и областната управителка на Пловдив проф. Христина Янчева ще се срещнат с образователните медиатори от Пловдивско, за да обсъдят трудностите с обхващането на ученици от уязвими групи. Предвидени са разговори и с екипите от Садово и Първомай.

На първата среща на медиаторите в Областната управа бе поискано възстановяване на вечерното обучение като най-подходящата форма за хора от малцинствата, които не са завършили училище със своя випуск.

Медиаторите предупредиха, че честите посещения по домовете на нередовни ученици могат да предизвикат обратен ефект и да настроят семействата срещу училищните власти.