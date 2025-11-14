ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинка блъсна две момчета, возещи се на електрическа тротинетка

Линейка Снимка: Снимка: Архив

Автомобил, управляван от 55-годишна украинска гражданка, удари две момчета, возещи се на електрическа тротинетка в зоната за пешеходци в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 13 ноември около 12.36 ч. на кръстовището на бургаските улици „Уилям Гладстон" и „Сан Стефано" лек автомобил „Рено Сандеро" с украинска регистрация при извършване на десен завой блъска преминаващото в зона за само за пешеходци индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 15-годишен бургазлия, с който се придвижвал и негов връстник.

Двамата младежи са отведени в УМБАЛ – Бургас за преглед, като са освободени за домашно лечение. Водачът е без нараняване, а спътника му – с контузия на десния лакът.

