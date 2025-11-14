ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ предлагат премахване на такса нотариус при п...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21713390 www.24chasa.bg

Томислав Дончев: Правителството има план, няма да има криза с горивата

Елица Чупарова

2252
Томислав Дончев Снимка: Николай Литов

Основната тема и всички вълнения за "Лукойл" са, че България няма да има криза с горивата, това е основният ни фокус. Колко правилни са били действията на правителството ще се види през следващите дни.

Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на блиц контрола в парламента, в отговор на въпрос на Богдан Богданов от ПП-ДБ за особения управител на "Лукойл" и каква е готовността на правителството за следващите 5 дни.     

"Готовността ни е висока, план има. Преди следващите 5 работни дни има 2 почивни, а според тематиката те могат да бъдат и работни, не изключвам да има пряко свързани с това събития", каза още Дончев.

"Колко добър е един план зависи от резултатите от изпълнението му, не от вербалните манифестации", допълни той.

Вчера със 128 гласа "за" парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху закона, касаещ особения търговски управител в "Лукойл". Ветото бе наложено в сряда, бързо мина през енергийна комисия и очаквано влезе и в пленарната зала. 

Мотивите на държавния глава бяха, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Томислав Дончев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание