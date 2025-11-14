Терзиев: Вече има напредък по плана за управление на "Витоша"

Най-сетне има реален напредък по плана за управление на природен парк „Витоша". Така кметът на София Васил Терзиев приветства обявения от Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма напредък по актуализацията на плана за управление на природния парк, съобщиха от Столичната община.

И напомнят, че настоящият план е изтекъл преди 11 г. и за този период "държавата не беше предприела необходимите стъпки за неговото обновяване".

„11 години държавата не намери мотивация да го актуализира – и затова днес мога само да се радвам, че вече има реален напредък по този ключов въпрос. Това ни приближава до деня, в който отново ще има лифт на любимата ни планина", казва Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

И добавя, че "новините са добри – за София, за Витоша и за всички нас, които обичаме града и неговата планина".

По думите му, до началото на тази година развитието по темата "практически липсваше, въпреки множеството смени на правителства и факта, че през по-голямата част от периода управлението беше в ръцете на едни и същи политически сили".

От общината напомнят, че през април стартира инициативата „Визия за Витоша" – цялостен план, насочен към възстановяване на достъпа до планината и модернизация на инфраструктурата. Като част от него беше изготвена пътна карта, която определя последователността на необходимите стъпки. Актуализацията на плана за управление на парка е третата стъпка от пътната карта.

През август беше постигнат напредък в разговорите с инвеститорите, които представиха проект за обновяване на Симеоновския лифт пред държавата и пред общината. През септември общината поиска позиция на Министерството на земеделието, след което темата беше поставена и в Народното събрание.

„Днес министрите на туризма и земеделието в синхрон цитират два пъти Столична община в позициите си, с които обявяват, че те били двигатели на напредъка по Плана за Витоша досега. Избирам да се фокусирам върху факта, че между тях вече има синхрон и че по темата има движение напред", казва още Терзиев.