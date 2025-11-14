ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ предлагат премахване на такса нотариус при п...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21713476 www.24chasa.bg

Предлагат депутатският паркинг на "Невски" да се премести до сградата на НС откъм Ректората

1612
На това място е предложението да бъде преместен паркингът на депутатите КАДЪР: Google Street View

Т.нар "депутатски паркинг" на пл. "Св. Александър Невски" да се премести до сградата на Народното събрание, откъм Ректората. Това са предложили в съвместно писмо кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков и кметът на район "Оборище" Георги Кузмов. За това съобщи във фейсбук Трайков. 

На това място е предложението да бъде преместен паркингът на депутатите КАДЪР: Google Street View
На това място е предложението да бъде преместен паркингът на депутатите КАДЪР: Google Street View

Ето какво пише той в публикацията си: 

Получих от председателя на НС г-жа Рая Назарян писмо с детайлен преглед на свършеното и предстоящото, във връзка с планирания ремонт на сградата (бел. ред. - старата сграда на Народното събрание), а също и по отношение на предписанието за обезопасяване. Благодаря, информацията е полезна!

Междувременно, както се казва, по пътя това писмо се е разминало с другото, което вчера изпратихме съвместно с Георги Кузмов - Кмет на район "Оборище". В него предлагаме т.нар "депутатски паркинг" на пл. "Св. Александър Невски" да се премести до сградата на Народното събрание, откъм Ректората, където се намира съществуващ, неизползваем паркинг, оборудван с бариери и будки за охрана от север и юг.

Надяваме се, че г-жа Назарян ще хареса и това наше предложение! 

Получих от председателя на НС г-жа Рая Назарян писмо с детайлен преглед на свършеното и предстоящото, във връзка с...

Публикувахте от Traicho Traikov в Четвъртък, 13 ноември 2025 г.

На това място е предложението да бъде преместен паркингът на депутатите КАДЪР: Google Street View
На това място е предложението да бъде преместен паркингът на депутатите КАДЪР: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание