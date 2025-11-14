Предлагат депутатският паркинг на "Невски" да се премести до сградата на НС откъм Ректората

Т.нар "депутатски паркинг" на пл. "Св. Александър Невски" да се премести до сградата на Народното събрание, откъм Ректората. Това са предложили в съвместно писмо кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков и кметът на район "Оборище" Георги Кузмов. За това съобщи във фейсбук Трайков. На това място е предложението да бъде преместен паркингът на депутатите КАДЪР: Google Street View

Ето какво пише той в публикацията си:

Получих от председателя на НС г-жа Рая Назарян писмо с детайлен преглед на свършеното и предстоящото, във връзка с планирания ремонт на сградата (бел. ред. - старата сграда на Народното събрание), а също и по отношение на предписанието за обезопасяване. Благодаря, информацията е полезна!

Междувременно, както се казва, по пътя това писмо се е разминало с другото, което вчера изпратихме съвместно с Георги Кузмов - Кмет на район "Оборище". В него предлагаме т.нар "депутатски паркинг" на пл. "Св. Александър Невски" да се премести до сградата на Народното събрание, откъм Ректората, където се намира съществуващ, неизползваем паркинг, оборудван с бариери и будки за охрана от север и юг.