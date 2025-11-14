Бойко Борисов: Днес ще получим дерогация за "Лукойл" от САЩ (Видео)

1,1 млрд. повече ще получат пенсионерите другата година, 1 млрд. повече ще има за лекарите, включително за младите лекари, коментира още лидерът на ГЕРБ

Докато има редовно правителство решенията са трайни, категоричен бе той

Единственият, който е ограничавал бонуси и е задължавал да ги върнат, съм бил аз като премиер

Появяват се трилионни фондове в Щатите, които говорят за покупка на цялата компания, за целия бизнес на тези компании. Много динамично е. Мога да ви уверя и се надявам, днешния ден да получим дерогация. Такава, каквато е в Германия за 6 месеца, за да свършим спокойно всичко, което ви интересува. Има 7 часа разлика с Щатите, днес тук още спят хората.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента за очакванията за "Лукойл".

"От чичо ми. Там зад океана", отговори лаконично Борисов на въпрос откъде знае, че още днес ще има дерогация. Той бе категоричен, че избраният за особен управител не е бил министър.

"Тогава бях и аз опозиция. При мен обичат хората да идват да си говорят. Вече не помня какво си говорих с него, беше преди 15 години. Цветан Василев беше у нас, да. Дойде да ме види. Отговорих точно, мога да се шегувам както си искам, с когото си искам. Когато бяха приятели (Цветан Василев и Делян Пеевски- бел. ред.), не идваха при мен. После идваха", каза Борисов за гостуването на бившият собственик на КТБ Цветан Василев в дома му.

"Аз не съм длъжен да му отговарям на Ивайло Мирчев по никаква тема, никаква сериозна тема не е. Тогава беше тройната коалиция, говорехме ви какво ще стане, но българите бяха избрали друго. Като станах премиер след това 3,7 млрд. покрихме дупката в КТБ. Всички служители си взеха парите и проблемът приключи", допълни той.

Относно бюджета за 2026 г., лидерът на ГЕРБ заяви, че тепърва предстои да бъде обсъждан през следващите 2 седмици в парламента.

"Дълговете растат през последните 5 години. Ще се спре (ръстът на дълговете- бел. ред.). Парите отиват за заплати и пенсии. Напомням ви, че 1,1 млрд. повече ще получат пенсионерите другата година, 1 млрд. повече ще има за лекарите, включително за младите лекари. Милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. В предизборната кампания говорихме за повишаване на доходите и това защитихме в коалиционна култура, която имаме", коментира той.

"Светът е такъв, че сектор сигурност, сектор отбрана и най-основният приоритет на ГЕРБ- образованието, ние сме ги защитили. Може би за някои сектори е по-малко увеличението, но един бюджет никога не може да покрие всичко", каза още Борисов.

Той бе категоричен, че увеличението на заплатите на медиците ще бъде трайно, защото правителството ще изкара пълен мандат. И допълни: "Докато има редовно правителство решенията са трайни. Ако дойде някой като Асен Василев след това, няма да са трайни."

За високите бонуси в администрацията, Борисов заяви: "Единственият, който е ограничавал бонуси и е задължавал да ги върнат, съм бил аз като премиер. Тепърва, ето един обществен дебат, който може да се проведе и всички партии да се произнесат. Практиката показва, че през тези 4 г. всички са плащали по този начин."

Лидерът на ГЕРБ коментира и вчерашното решение на Столичния общински съвет цените за паркиране в синята и зелената зона в столицата да бъдат вдигнати двойно от 5 януари.

"Отдавна съм се отказал вече да коментирам кмета на София (Васил Терзиев- бел. ред.). Подкрепиха го, защото щяха да кажат ГЕРБ не ме подкрепят. Кметът всяко решение го внася, не за да мине, а за да си намери оправдание. Ако не го бяхме подкрепили, щеше да каже "Те ГЕРБ не ме подкрепят". Сега чухте ли го да им благодари за подкрепата, да отиде при групата на ГЕРБ да каже "Искам да променям структурата на общината. Искам да залича главния архитект, за да може аз да съм и главен архитект". Няма такова нещо. Като ме попитаха дали да подкрепят, резилът му е такъв, че не искам върху ГЕРБ да падне каквото и да било, че му пречим. Да подкрепят всичките му глупости", заяви Борисов.

"Софийските граждани избраха този кмет. Като българи трябва да се научим, че като изберем някой, след това си носим пасивите. Терзиев мой кмет ли е? Искам да ми го пишете вече на картата, че София си е на ГЕРБ", категоричен бе той.