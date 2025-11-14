Спират движението за 15 дни по "Брезовско шосе" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Автобусите от масовия градски транспорт ще се пропускат поетапно

Заради извършване на финални дейности по проекта „Реконструкцията на канализационната и водопроводната мрежа" за 15 дни се ограничава движението на кръстовището на ул. „Брезовско шосе" и бул. „Северен", съобщават от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта". Мярката се налага от утре, 15 до 30 ноември.

Пътните превозни средства, включително и автобусите от масовия градски транспорт, ще се пропускат поетапно заради премахването на стара канализационна шахта в средата на кръстовището и преасфалтиране на участъка.

Реконструкцията на участъка е част от Интегрирания проект за водите на град Пловдив, етап 1.