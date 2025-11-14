Земетресение край Кърджали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано до село Македонци в област Кърджали в 1 часа тази сутрин. Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

То е с дълбочина 14,4 км.