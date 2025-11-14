ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение край Кърджали

1888
КАДЪР: НИГГГ-БАН

                                                                                                         

Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано до село Македонци в област Кърджали в 1 часа тази сутрин. Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

То е с дълбочина 14,4 км. 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КАДЪР: НИГГГ-БАН

