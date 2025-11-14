Започва кърпене на дупките в Шумен за още 300 хил. лв., приключва работата по Градския басейн, ул. „Оборище“, „Университетска“ и др., направени са ремонти на 52 места в града за над 5,4 млн. лв. за 2 години, правят се пътища за селата за около 20 млн. лв., ще се купува техника за болницата и КОЦ, ще се сменя и уличното осветление на селата и кварталите, до Коледа ще тръгнат и новите електрически автобуси, гласеше още отчетът на първите две години от мандата на кметския екип. Работим по над 172 проекта, вложили сме над 379 млн. лв. в модернизацията на Шумен за две години по направленията модернизиране на градската среда и строителство, енергийна ефективност, зелени проекти, инвестиции в селата, интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)и европейски проекти. Шумен зае ролята си на мотор на Североизтока, като само по ИТИ сме осигурили малко над 102 млн. лв. за инвестиране в града и общината през 2026 г. и следващите години.

Това каза на брифинг за отчитането на първите две години от мандата проф. Христо Христов, кмет на община Шумен. Всеки от заместник-кметовете му също отчете основните резултати в ресорите си за 2024 и 2027 г., както и водещите проекти за 2026 г.

Кметът отчете, че са завършени ключови проекти като ул. „Марица“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Северна“ и Ученическия стадион, както и че е сменено уличното осветление в града. Направили сме над 52 обекта – улици, междублокови пространства и тротоари за около 5,4 млн. лв. за две години по Ремонтната програма, каза още той и добави, че са обявени и поръчките за сондажите за питейна вода.

По Инвестиционната програма за общински проекти в момента работим по 21 проекта за 107, 6 млн. лв., а останалите проекти ще стартират през 2026 г., посочи инж. Андреан Ваньов – заместник-кмет по строителство и благоустройство. Той допълни, че са готови 18 блока (от общо 20)за започване на санирането, както и публичните сгради, които ще се санират, като става дума за ресурс от около 35 млн. лв. за 2026 г.

Реализирани са или в момента или се работи по обекти в образователна инфраструктура за над 4,2 млн. лв., като отделно са предвидени по 200 хил. лв. годишно за ремонти на детски градини, по 50 хил. – за ремонти на училища, както и такава сума за ремонти на читалищата,посочи Даниела Савчева – заместник-кмет по образование и култура Тя допълни, че в града са проведени 6 международни и над 20 национални събития, а Фонд култура е подкрепил 115 проекта. В сферата на спорта са финансирани 30 проекта, като ръста на инвестиция в спорта е 60 % за тази година, посочи още тя.

Петранка Петрова – директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ подчерта, че В социалната сфера се изграждат нови обекти за 6,9 млн. лв. – като постройките в Дома за стари хора и Център за пълнолетни с психически разстройства в с. Царев брод. Петрова изброи и всички проекти, по които се подкрепят различни социални групи, деца, приемни семейства, безработни лица и хора в неравностойно положение, в т.ч. и двойките с репродуктивни проблеми.Направени са ремонти на пенсионерски клубове, социални центрове и е разкрит нов клуб на инвалида, каза още тя, посочвайки точните инвестиции по всички проекти.В сферата на здравеопазването Петрова обърна внимание, че се инвестира в нова техника за КОЦ – Шумен около 16 млн. лв., а за МБАЛ – Шумен – около 4 млн. лв. по Интегрираните териториални инвестиции. За детско отделение в МБАЛ са насочени над 420 хил. лв., както и че се ремонтират и преоборудват детските ясли и се осигуряват лекарски кабинети в образователните институции.

За Технологичната модернизация на Шумен са осигурени над 6,5 млн. лв. по току-що сключен договор, а общо привлеченото финансиране за две години по европейски програми в различните направления – екология, енергийна ефективност, туризъм, градска мобилност, чистота на въздуха, компостираща инсталация, зоопарка и др. са на стойност 235,7 млн. лв., отчете заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева работата на екипите.

Тя посочи още, че глобите и санкциите, събрани през 2024 г., са 215 хил. лв., а през 2025 г. - до 15 октомври - са вече 208 хил. лв.

Кметът обърна внимание, че голяма част от осигурените над 379 млн. лв. за две години в Шуменса допълващи бюджета на общината и подчерта, че в образованието, културата, социалните дейности и здравеопазването, в спорта и за икономическия растеж на общината продължи изпълнението на започнатите проекти, но и предстои завършването на новите – бул. „Симеон Велики“, ул. „Университетска“, Градският басейн, ул. „Оборище“, отводняването в местност Сусурлука, ремонтите на спортните зали, образователните институции, яслите и физкултурните салони и др.

Секретарят на общината припомни, че е спечелено делото за Интегрирания воден цикъл, което е спестило 6,6 млн. лв. на шуменските граждани. Делото за Градския стадион „Васил Левски“, за бул. „Симеон Велики“ и за ул. „Университетска“ също са спечелени от общината, каза още той. Проведените обществени поръчки през 2024 г. са 82, а досега за 2025 г. – 88, допълни още той и подчерта, че администрацията е обработила хиляди преписки и е сключила 315 договора по обществени поръчки.

Никола Колев, заместник-кмет по икономическо развитие, допълни, че са спечелени финансови линии за ремонтите на залите „Арена“ и „Младост“, както и че се кандидатства за ремонт на спортен комплекс „Плиска“, където ще се изградят зали за борба и вдигане на тежести. Той допълни, че предстои общината да си върне собствеността на басейна в хотел „Шумен“, както и че се работи по пускането на новите електробуси с техните зарядни станции. На въпрос кога ще стане това, кметът уточни, че процесът зависи от подаването на електричество от енергоразпределителното дружество, като Колев обясни, че до Коледа се надява въпросът с тръгването на автобусите да се реши.

Кметът посочи, още че за селата през 2025 г. са насочени 500 хил. лв. за ремонти на улици, а през 2026 г. средствата ще са вече 1 млн. лв. Правим 4 пътища за селата Лозево за 4,5 млн. лв, Велино за 6,2 млн. лв. и Коньовец за 4,7 млн. лв., като днес започваме ремонта и на втория път за с. Лозево – откъм кв. „Б. Българанов“, на стойност още 4 млн. лв. Така в пътищата до селата сме инвестирали близо 20 млн. лв. за две години, обобщи кметът сумата. Той напомни, че селата от 2026 г. ще вземат и 60 % от сумите от реализираните от тях продажби, за да имат средства кметовете да подобряват средата, като процентът нараства с 10 % всяка година в полза на селата. На въпрос за минералната вода в с. Мараш кметът обясни, че има няколко варианта за инвестиции, като те се свързват със срока на концесиите, който се разглежда по искане на НСОРБ в Народното събрание и Община Шумене внесла своето предложение с цел да осигурен сериозен инвеститор за комплекса с минералната вода.

Кметътдопълни, че ако няма подобряване на качеството на градския транспорт, за което е дал указания на фирмата оператор, Община Шумен ще премине към създаване на общинско дружество за градския транспорт, като вече е обследван опитът на Община Русе в това направление.И ние не сме съгласни с качеството на услугата, както и гражданите, и сме обсъдили това с оператора, добави той. Кметът съобщи още, чев петък ще се знае точно колко ще е площта на кърпене на дупките, което отново предстои в Шумен, като средствата са 300 хил. лв. и се отделя с оглед лошото състояние на някои от участъците в града.

Бейнур Ахмед, заместник-кмет по бюджет и финанси, посочи, че Капиталовата програма на Община Шумен за 2025 г. е 28,9 млн. лв. и е изпълнена над 50 %, като в оставащите месеци изпълнението ще се повиши поради големия брой строящи се в момента обекти. Сумите се прехвърлят за следващата година, ако нещо остане неусвоено, поради самия характер на строителния процес, обясни той. Заместник-кметът добави, че са направени кампании за новата ТБО и за въвеждането на еврото, вкл. и по селата, като системите на общината са готови за новите промени. Има увеличение на приходите от данъци и ТБО в размер на 2,5 млн. лв. спрямо 2024 г., допълни той и обобщи, че хората вече предпочитат да плащат електронно, а не в брой. За образование в бюджета на общината са насочени 53,7 млн. лв., за социални дейности – 22, 9 млн. лв., екология и благоустройство – 21,7 млн. лв., култура и спорт – 14 млн. лв., каза още по време на отчета заместник-кметът по бюджет и финанси.

Ирена Стефанова, директор на Областния информационен център – Шумен, представи инвестициите за община Шумен по трите одобрени за финансиране ИТИ. Те са на обща стойност над 119 млн. лева, като само за община Шумен те са над 102 млн. лева. „Тя посочи, че по Програма „Развитие на регионите“ са заделени за образователна инфраструктура 36,6 млн. лева, за здравна – 19,4 млн. лв., за социална – 13,1 млн. лв., за жилищно настаняване – 9,6 млн. лв., за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради - 15,2 млн. лв., за околна среда – 3,1 млн. лв., за образование още 1,6 млн. лв., за развитие на човешките ресурси близо 3 млн. лв. и за научни изследвания, иновации, дигитализация – над 580 хил. лв.