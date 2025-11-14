ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха осъждан, намушкал с нож мъж в село Чепинци

СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 38-годишен, нанесъл с нож средна телесна повреда на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11.11.2025 г. в 12,30 часа в къща в с. Чепинци, обвиняемият П.О. е нанесъл с нож прободно – порезна рана в гръдната област на мъж. Вследствие на това му е причинил средна телесна повреда, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

П.О. е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

