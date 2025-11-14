Пощенска марка с лика на Добри Христов ще бъде валидирана във Варна днес -на 14 ноември, по повод 150 години от рождението му като пореден знак за почит към музикалното дело на големия композитор и педагог, съобщават от „Български пощи". Пощенската марка на стойност 0.95 лв, една от последните марки, валидирани с български номинал, преди официалното приемане на еврото в България, ще може да бъде закупена от специален щанд на „Български пощи" в театъра. Партньори в организацията на това събитие са фондация „Добри Христов", Държавна опера-Варна, и регионална библиотека „Пенчо Славейков", която ще се представи с експонираната на сцена „Ротонда" документална изложба „150 години от рождението на Добри Христов". В памет на великия варненец музикалното училище в града, сега Национално училище по изкуствата, приема Добри Христов за свой патрон и от 1956 г. носи името му..

Автор на изображението на марката и печата, с който тя ще се валидира, е проф Пламен Вълчев."Той е автор и на уникалните стенописи в клуба на културните дейци в Добрич, който се помещаваше в една от реституираните сгради около комплекс „Централ". Експозиция със снимки в размер 1 метър/70 сантиметра от тези стенописи, които вече са заличени, е подредена в дом-паметник „Йордан Йовков". Тя носи името „Старият Добрич пред погледа на Йордан Йовков". Интересното в стенописите в този уютен клуб, който беше открит през 90-те години на миналия век, беше, че в тях зад една колона е изобразен Йордан Йовков в типичната му поза – да наблюдава хората. Проф. Вълчев признава, че някъде в стенописите е вплел и свой автопортрет", разказва Борис Спасов, директор на Добруджанския научен институт.