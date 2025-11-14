ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ предлагат премахване на такса нотариус при прехвърляне на коли

Елица Чупарова

Йордан Иванов Снимка: Румяна Тонeва

Предлагаме законопроект, който предвижда премахване на "такса нотариус" при прехвърляне на МПС. Това е тема, която касае 300 хиляди всяка година и стотици млн. евро допълнително административна тежест.

Това каза депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов в кулоарите на парламента.

Той обясни, че с предложението искат да се модернизира начинът, по който колите се прехвърлят у нас.

"България е единствената държава, при която, за да си прехвърлиш МПС-то отиваш при нотариус. Това е измислена такса, която настояваме да премахнем. Запазваме опцията, който иска да отиде при нотариус", каза още Иванов.

Основната цел е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса. Идеята е прехвърлянето на МПС да става по-бързо, само с писмен договор.

Йордан Иванов

