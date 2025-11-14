Намериха мъж в безпомощно състояние край село Дреновец, по-късно починал в болницата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водач на товарен автомобил сигнализирал в полицията снощи, че преминавайки през видинското село Дреновец видял лежащ на пътното платно мъж в безпомощно състояние. Към мястото незабавно били насочени екипи на полицията от Белоградчик и линейка.

Полицаите установили самоличността на мъжа, 45-годишен от Дреновец, а медиците констатирали травма на главата му. Пострадалият е бил транспортиран във видинската болница, където по време на предприетите реанимационни действия е починал.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Предстои аутопсия за установяване причината за смъртта и механизма на получаване на травматичните увреждания. Уведомена е Окръжната прокуратура във Видин, а работата на разследващите продължава в рамките на образуваното по случая досъдебно производство.