Осветяват 100 пешеходни пътеки в Благоевград заради много пътни инциденти.

Започна монтаж на специални прожектори за пешеходни пътеки в Благоевград. До няколко дни се очаква те да са поставени на 100 пешеходни пътеки. Където няма стълбове за осветление на самите пешеходни пътеки, ще се добавят двойни рогатки и допълнителни осветители. Ще бъдат премахнати някои от пешеходните пътеки в града, други ще бъдат преместени. Ще бъдат поставени и ограничители тип "полусфера" на над 20 рискови участъка. Това са спешните мерки за обезопасяване на града, които трябва да бъдат изпълнени до края на на годината, увери кметът Методи Байкушев. За решения на по-сложните въпроси, включително за отпушване на кръговите кръстовища, общината ще търси с генералния план за организация на движението, който се изготвя в момента.

"Според статистиката инцидентите на пешеходни пътеки са 55, а 3-ма пешеходци са загинали. Това било по-малко от други години. За мен и една жертва, и един тежко пострадал, е твърде много. Затова днес трябва да вземем спешни мерки", това заяви кметът Методи Байкушев при откриването на извънредното заседание на Комисията по безопасност на движението.

Поводът за срещата бе поредицата от пътни инциденти на територията на Благоевград през последните седмици.

Набелязани бяха конкретни участъци, на които е необходимо поставянето на нови ограничителни знаци, монтирането на колчета, за да не се паркира в непосредствена близост до пешеходни пътеки и натоварени кръстовища, както и подобряване на осветлението. На над 20 опасни места в града ще бъдат поставени ограничители на скоростта тип „полусфера".

„Благоевград е от т.нар. 15-минутни градове. Това означава, че можеш да достигнеш пеша за кратко време до центъра от всяка точка на града. С тези дадености нищо не налага шофиране с висока скорост, защото тя не носи никакво реално спестяване на време. Ние трябва да убием скоростта по улиците на града", категоричен бе кметът.

Мерки за по-добро осветление и ограничаване на скоростта ще се вземат на ключови булеварди и улици, както и други натоварени участъци в близост до учебни заведения и в кварталите.

Кметът уточни, че целта е да се постигнат лесни, бързи и достъпни решения, които да гарантират безопасността на участниците в движението, преди да бъде довършена работата по Генералния план за организация на движението, който се очаква да намери дългосрочни решения и да облекчи трафика.