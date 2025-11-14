ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Зам.-министърът на външните работи Сун Уейдун...

"Възраждане" предлагат новата методика за такса смет да се отложи с 1 г.

Елица Чупарова

Депутати от "Възраждане" Снимка: Николай Литов

"Възраждане" предлагат промени в Закона за местните данъци и такси, с която да се отложи новото изчисление на такса смет. От групата на Костадин Костадинов искат системата за изчисляване да остане по сегашния начин.

Това обяви депутатът Коста Стоянов в кулоарите на парламента.

На годишното събрание на Националното сдружение на общините било установено, че само 73 от 265 общини са готови с новата методика за събиране на такса смет.

"Това е по-малко от 30%. В общините не са изградени системите за разделно събиране, няма и централизирана система за събиране на стъклен амбалаж. Това е ангажимент на държавата, общините сами не могат да се справят. Явно е, че държавата не подпомага общините по никакъв начин в тези действия", заяви Стоянов. 

"Като включим към това предложения бюджет с увеличението на осигурителния данък и данък дивидент, както и вчерашното решение на Столичния общински съвет за увеличаване на цените за синя и зелена зона, това сериозно ще натовари хората. Ако прибавим към това инфлацията, предстоящото влизане в еврозоната и очакваното увеличение на цените, искаме 1 година отлагане", обясни той.

Така общините щели да получат възможност да се подготвят по новата методика.

